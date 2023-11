A delegação do Grêmio curtiu discretamente a vitória por 4 a 3 sobre o Botafogo, no Rio de Janeiro. Jogadores, comissão técnica e direção aproveitaram juntos as primeiras horas após a virada, que deixou o Tricolor empatado em pontos com o líder do Brasileirão. Depois do apito final da partida, que consolidou o clube como um dos candidatos ao título, a tranquilidade do hotel do clube em Copacabana era tudo que o grupo queria.