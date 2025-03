Quinteros relaciona todos os titulares para confronto do Grêmio contra o Athletic; confira a lista

O técnico Gustavo Quinteros relacionou 24 jogadores para a partida desta quarta-feira (12), contra o Athletic , no interior de Minas Gerais. Edenilson , expulso contra o São Raimundo , é ausência. Assim como os lesionados Cuéllar e Aravena .

Na lista de relacionados há dois jogadores que não vinham sendo convocados: o goleiro Adriel e o meio-campista Nathan . No restante, é o elenco que vem sendo utilizado pelo técnico Gustavo Quinteros nos jogos do Gauchão.

A tendência para a partida contra o Athletic é a utilização de time titular . As dúvidas ficam por conta das presenças de Cristaldo ou Monsalve e Pavon ou Amuzu no ataque.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Villasanti; Cristaldo (Monsalve), Cristian Olivera e Pavon (Amuzu); Braithwaite .

Athletic-MG e Grêmio jogam nesta quarta-feira, às 19h30min, na Arena Sicredi. O jogo é válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão de quem avança vai para as penalidades máximas.

A lista de relacionados

