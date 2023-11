O técnico Renato Portaluppi deve ganhar um reforço importante para enfrentar o Atlético-MG, no próximo domingo (26), na partida que marcará a retomada do Brasileirão. Mesmo no período de folga dado ao elenco do Grêmio, o volante Pepê permaneceu treinando no CT Luiz Carvalho, sendo preparado para voltar aos gramados já no primeiro compromisso após a data Fifa.