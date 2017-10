Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio atropelou o Barcelona-EQU na noite desta quarta-feira, aplicou 3 a 0 e encaminhou uma vaga à final da Libertadores. Veja detalhes sobre a partida em Guayaquil, no Equador:

Crônica

O Grêmio dos sonhos de sua torcida ressurgiu no momento certo. Um empate, quem diria, já seria considerado um resultado satisfatório. O que dizer, então, de um time que, no jogo de ida da semifinal da Libertadores, disputado na casa do adversário, e pressionado por mais de 40 mil torcedores, aplica uma goleada de 3 a 0. Veja a crônica completa aqui.

Saída de campo

Marcelo Grohe, que fez uma grande defesa e foi um dos principais nomes da vitória, ainda não decretou vaga na final. Veja o que disse o goleiro gremista aqui.

Entrevista do técnico

Para muitos, o Grêmio já está na final da Copa Libertadores após golear o Barcelona-EQU por 3 a 0, em Guayaquil. Para Renato Portaluppi, não. Em entrevista coletiva após o duelo no Estádio Isidro Romero Carbo, o técnico tricolor fez esforço para manter os pés do grupo no chão. Veja a íntegra da entrevista do treinador.

Entrevista do dirigente

O 3 a 0 do Grêmio sobre o Barcelona-EQU no Guayaquil fez o vice de futebol Odorico Roman rasgar elogios ao time nos microfones após o fim da partida no Equador. Mas o discurso mudou rapidamente ao pregar cautela no jogo de volta, na Arena, na próxima quarta-feira. Confira a entrevista completa aqui.

Cotação

O resultado deixou a equipe de Renato Portaluppi muito perto da final da Copa Libertadores. Veja as notas dos atletas tricolores.

Narração dos gols

Pedro Ernesto Denardin narrou os três gols da vitória do Grêmio no Equador. Escute aqui.

Galeria de fotos

Cerca de 400 gremistas viajaram a Guayaquil para acompanhar o Grêmio no Equador. Veja a galeria de fotos da partida.

Análise do colunista

Diogo Olivier acredita que o Grêmio está na decisão da Libertadores antes mesmo do segundo jogo desta semifinal contra o Barcelona. Segundo ele, "só uma noite demoníaca, trágica e impossível na semana que vem, na Arena, seria capaz de reverter a perfeição desta quarta-feira, em Guayaquil". Veja a opinião completa do colunista aqui.

Próximo jogo

29/10/2017, DOMINGO, 19H

Brasileirão

AVAÍ X GRÊMIO