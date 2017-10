Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A vitória do Grêmio por 3 a 0 sobre o Barcelona, de Guayaquil, repercutiu até no Oriente Médio. Na manhã desta quinta (26), a rede de televisão Al Jazeera, do Catar, principal meio de comunicação do mundo árabe, reproduziu os gols e noticiou os principais detalhes do jogo, na sua versão internacional, em inglês.

— O Grêmio, do Brasil, deu um passo gigante rumo à final da Copa Libertadores, ao vencer o Barcelona, do Equador. Luan marcou duas vezes para o Grêmio na vitória por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal, na cidade de Guayaquil. O jogo da volta, no Brasil, ocorrerá na próxima quarta-feira. — explicou a apresentadora do bloco de esportes da emissora, Joanna Gasiorowska, enquanto os dois gols do atacante Luan eram reproduzidos, em um VT de aproximadamente 30 segundos.

A jornalista ainda mencionou a importância da competição para o futebol sul-americano e citou a possibilidade forte de a final do torneio ser disputadas por clubes do Brasil e da Argentina.