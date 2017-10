A vitória do Grêmio sobre o Barcelona-EQU foi tão tranquila que muita gente sequer vai lembrar que havia um árbitro em campo. Com o placar de 3 a 0, o time de Renato assegurou grande vantagem para garantir presença na final da Libertadores. Os mais desavisados talvez nem tenham percebido que este jogo foi histórico por contar com o uso do recurso eletrônico por parte da arbitragem. A realidade é que o árbitro assistente de vídeo (AV) fez igual ao Grêmio: passeou em Guayaquil.

Já havia sido assim no duelo argentino entre River Plate e Lanús. Mais uma vez as questões se esgotaram nas decisões apitadas dentro de campo. Não houve jogadas duvidosas ou polêmicas que pudessem exigir a necessidade da interferência do árbitro de vídeo. Os monitores ficaram em stand by. Também por isso, no Equador, a atuação do juiz argentino Néstor Pitana foi perfeita.