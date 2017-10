Franck Fife / AFP

Néstor Pitana foi o escolhido para apitar o primeiro jogo do Grêmio contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pela semifinal da Libertadores. Aos 42 anos, o juiz é o principal nome da arbitragem argentina.

Entre as 77 partidas dele no cenário internacional, algumas merecem destaque. O fato mais importante no currículo de Pitana para o momento atual é que ele atuou na Copa das Confederações de 2017.

Nessa ocasião, o juiz teve a experiência de recorrer ao recurso do árbitro assistente de vídeo (AV), situação que também estará à disposição a partir dos jogos das semifinais da Libertadores. Pitana anulou um gol e validou outro com a ajuda da novidade tecnológica no empate em 2 a 2 entre Portugal e México.

Ou seja, não será nenhuma surpresa para o árbitro argentino ter o auxílio do vídeo no confronto entre Barcelona-EQU e Grêmio.

Além disso, o retrospecto de Pitana também conta com duas decisões de Libertadores, em 2013 e 2015, duas finais da Recopa Sul-Americana, em 2012 e 2015, e designações para partidas da Copa do Mundo de 2014 e também dos Jogos Olímpicos de 2016.

A Conmebol utilizou o critério de nacionalidades invertidas para os enfrentamentos desta fase da Libertadores. Enquanto um argentino terá a responsabilidade de comandar o jogo de um time do Brasil, o duelo entre River Plate e Lanús terá apito brasileiro. Wilton Pereira Sampaio está escalado.

Confira as escalas de arbitragem para as semifinais da Libertadores:

BARCELONA-EQU X GRÊMIO

Árbitro: Néstor Pitana (ARG)

Assistente 1: Hernán Maidana (ARG)

Assistente 2: Juan Pablo Belatti (ARG)

4º árbitro: Diego Haro (PER)

Árbitro de vídeo 1: Mauro Vigliano (ARG)

Assistente do árbitro de vídeo: Patricio Loustau (ARG)

Árbitro de vídeo 2: Jonny Bossio (PER)