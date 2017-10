A Conmebol anunciou na tarde desta quarta-feira o árbitro que comandará o jogo de ida entre Grêmio e Barcelona de Guayaquil, no próximo dia 25, no Equador. O trio será argentino e terá o comando de Néstor Pitana, auxiliado por Hernan Maidana e Juan Pablo Belatti.

Segundo a Conmebol, através do diretor de arbitragem Wilson Seneme, a intenção do uso do VAR (árbitro assistente de vídeo), é causar a menor interferência possível no jogo. Além disso, o foco estará em revisar quatro tipos específicos de situações: gols, decisões de pênalti ou não pênalti, cartão vermelho direto e confusão de identidade na hora de alguma advertência.