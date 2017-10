JUAN MABROMATA / AFP

Provável titular do Barcelona de Guayaquil contra o Grêmio, dia 25, no Equador, pela semifinal da Libertadores, o ex-colorado Ariel Nahuelpán, após passagem discreta pelo Inter que se encerrou em março, voltou ao time equatoriano para tentar reviver seu período goleador no Estádio Monumental, ocorrido em 2013, quando o argentino marcou 13 gols em 23 partidas.

Até agora, no entanto, o centroavante deixa a desejar. Reserva do uruguaio Jonatan Álvez, o principal nome do Barcelona nesta temporada, que está suspenso para o jogo de ida com o Grêmio, Ariel tem recebido poucas oportunidades do técnico Guillermo Almada. Dos 20 jogos que realizou pela equipe neste ano, 12 foram ingressando no segundo tempo e somente oito como titular. Neste período, marcou somente quatro gols.

Em 895 minutos em campo, Ariel balançou as redes contra três adversários. E só uma vez isto ocorreu em um jogo de Libertadores, contra o Estudiantes, na vitória por 2 a 0 em La Plata pela fase de grupos. Depois, marcou dois gols no Fuerza Amarilla e um no Macará pelo Campeonato Equatoriano.

No ranking de artilheiros do Barcelona nesta temporada, Ariel é o quarto colocado. Está atrás de Jonatan Álvez, que marcou 21 gols, do meia Damián Díaz, que tem oito, e do atacante Castillo, com cinco. Segundo o repórter Victor Loor Bonilla, do site equatoriano StudioFútbol, a expectativa que o Barcelona tinha ao levar Ariel para Guayaquil ainda não se confirmou. Mas há esperanças de que o centroavante possa assumir papel decisivo.