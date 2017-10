A procura de ingressos da torcida do Grêmio para o jogo de volta com o Barcelona de Guayaquil, em 1º de novembro, pela semifinal da Libertadores, foi tão intensa que somente restam entradas para o setor de camarotes. Até esta segunda-feira, a Arena Porto-Alegrense havia vendido 20,9 mil bilhetes, todos através da internet. A previsão de público é de, no mínimo, 50 mil pessoas para a partida decisiva.