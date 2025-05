Volante é desfalque do Grêmio contra o Bragantino

Cuéllar ficará novamente fora do time do Grêmio.

O técnico Mano Menezes ganhou mais um desfalque para montar o time do Grêmio que estará em campo contra o Bragantino , neste sábado (10), na Arena. O colombiano Cuéllar , com um desconforto muscular, não foi relacionado para a partida.

Sem Cuéllar para a partida contra o Bragantino, a tendência é de que Mano Menezes escale o meio-campo do Grêmio com Dodi ao lado de Camilo.

Um provável time do Grêmio tem: Volpi; João Pedro (Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Camilo e Cristaldo; Olivera, Alysson e Braithwaite.

Grêmio e Bragantino jogam neste sábado, às 18h30, pela oitava rodada do Brasileirão. O Tricolor é o 13º colocado, com oito pontos na tabela de classificação.

