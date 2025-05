Grêmio x Bragantino tem baixa procura de ingressos mesmo com promoção de Dia das Mães

A torcida do Grêmio segue desconfiada do momento do time. E a desconfiança fica evidente quando o assunto é a venda de ingressos para a partida contra o Bragantino, sábado (10), na Arena. Até a noite de sexta (9), 2.828 bilhetes foram comercializados.

Esse número faz com que a projeção de torcedores feita pela Arena Porto-Alegrense não ultrapasse os 20 mil gremistas no estádio. Em homenagem ao dia das mães, todas as mulheres terão 50% de desconto nos setores Gramado, Gold e Superior. É possível garantir o ingresso através do site arenapoa.com.br.