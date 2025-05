O provável time do Grêmio contra o Bragantino

Pouoado no jogo anterior, Braithwaite volta ao ataque do Grêmio.

O Grêmio enfrenta o Bragantino, neste sábado (10), na Arena , pela oitava rodada do Brasileirão. Para o duelo, apesar de manter sua equipe-base, Mano Menezes pode fazer até cinco mudanças em seu time em comparação com a última partida.

Assim, a base titular do time gremista deve ser mantida. Porém, em relação ao último jogo, contra o Atlético Grau-PER, pela Sul-Americana, o Tricolor pode sofrer até cinco alterações.

O provável time do Grêmio

Diante disso, o Grêmio deve ir a campo com: Volpi; João Pedro (Serrote), Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Camilo e Cristaldo; Olivera, Alysson e Braithwaite.

