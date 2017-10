O Grêmio encontrou uma barreira para renovar com Arthur . Após uma reunião na última segunda-feira (16), o clube apresentou uma nova proposta para o empresário Jorge Machado, representante do jogador. Apesar da questão salarial ter ficado próxima de um acerto , outras questões financeiras surgiram e impedem que o acerto ocorra.

A reunião no escritório do empresário Jorge Machado encaminhou boa parte do contrato de renovação do vínculo até 2021. O atual se encerra em 2019. Além do maior prazo contratual, o clube também oferece aumento salarial ao jogador. A multa rescisória também sobe para 50 milhões de euros para clubes do Exterior. O problema é que o Grêmio ainda não acertou o restante das questões financeiras, como pagamento de luvas e outras bonificações.