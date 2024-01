A cobertura do Gauchão 2024 terá uma grande novidade em GZH. Além do acompanhamento completo do maior torneio do futebol gaúcho por GZH Esportes e de transmitir com imagens uma grande quantidade das partidas no canal do YouTube de GZH, neste ano, o torcedor poderá assistir a jogos da dupla Gre-Nal.