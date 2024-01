O Gauchão é um campeonato de laços. Não apenas no sentido de criar vínculo com aquilo que é daqui. De fazer a junção entre o regional, com o futebol do Interior, e global, como a dupla Gre-Nal e suas conquistas mundiais. Mas, também, porque é uma das oportunidades para dar um laço no maior rival naquele jogo renhido. Ou, ainda, de marcar o gol da vitória e, quem sabe, o do título — em cima do laço.