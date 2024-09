Realizada pela primeira vez na Ásia Central, a Copa do Mundo de Futsal em 2024 promete ser uma das mais disputadas da história. Além dos quatro grandes favoritos (Brasil, Espanha, Portugal e Argentina), pelo menos outras cinco seleções chegam com status de que podem "incomodar": Irã, Marrocos, França, Ucrânia e Cazaquistão. Os jogos serão realizados em Tashkent, Bucara e Andijan, no Uzbequistão, de 14 de setembro a 6 de outubro.