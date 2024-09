Depois de chegar às semifinais da Copa do Mundo do Catar em 2022, no futebol de campo, Marrocos quer impressionar o mundo novamente, mas, desta vez, nas quadras. O país da África do Norte se consolidou como uma potência da modalidade nos últimos anos e não será surpresa se chegar às fases finais do Mundial do Uzbequistão, em 2024.