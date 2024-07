O patamar mudou. Os objetivos são outros. E os sonhos cresceram. Em quatro anos, o Juventude foi da retomada do departamento à elite do Brasileirão Feminino. O capítulo mais importante da história das Gurias Jaconeras foi escrito na terça-feira (9), após o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Alfredo Jaconi, que selou o acesso à Série A-1 da competição nacional.