Na batalha serrana inédita pelo título do Interior do Gauchão Feminino, o Juventude levou a melhor sobre o Brasil-Far. As Esmeraldas venceram por 2 a 0, com gols de Greyce, após rebote de pênalti, e Yasmin, ambos no segundo tempo. A partida foi realizada na tarde deste domingo (19), no Alfredo Jaconi.