As Gurias Jaconeras disputarão a elite do Brasileirão Feminino na próxima temporada. A confirmação veio nesta terça-feira (9), após o empate em 2 a 2 com o Fortaleza, no Alfredo Jaconi. A igualdade servia, já que o Alviverde havia vencido a partida de ida, no Ceará, por 1 a 0.