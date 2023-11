O primeiro finalista do Gauchão Feminino será conhecido no início da tarde deste domingo (12). No Sesc Protásio Alves, Inter e Juventude se reencontram pela semifinal, a partir das 11h. No confronto de ida, as Gurias Coloradas saíram em vantagem ao vencer por 4 a 1. Agora, podem até perder por dois gols de diferença que estarão na decisão. Ao Juventude, servem apenas triunfos por no mínimo três gols (para levar aos pênaltis).