Uma das equipes finalistas do Gauchão Feminino sairá do duelo entre Grêmio e Brasil-Far. O jogo de volta das semifinais está marcado para este domingo (12), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Com a vitória por 2 a 1 no jogo de ida, o Tricolor está em vantagem para buscar o bicampeonato.