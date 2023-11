A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) oficializou, nesta terça-feira (7), as datas e horários das finais do Gauchão Feminino. As finalistas irão se enfrentar nos dias 15 de novembro, às 15h30min, e 19, às 15h50min. A disputa de terceiro lugar está agendada para o dia 18, às 15h.