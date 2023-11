O Inter deu um passo importante em busca da vaga na final do Gauchão Feminino. Neste domingo (5), as Gurias Coloradas venceram o Juventude por 4 a 1, em partida válida pelo primeiro confronto da semifinal. As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (12), às 11h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.