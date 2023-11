As Gurias Jaconeras seguem querendo fazer história nesta edição do Gauchão Feminino. Após encerrar as fases inicias com 11 vitórias em 12 jogos, o Alviverde voltará a campo neste domingo (5), às 15h, contra o Inter, pelas semifinais. O confronto ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.