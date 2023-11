As Gurias Coloradas querem retomar a hegemonia no Gauchão Feminino. Desde a retomada do departamento, o clube conquistou os títulos estaduais em quatro oportunidades (2017, 2019, 2020 e 2021). Agora, busca a quinta taça. Para isso, no entanto, terá de passar pelo Juventude nas semifinais. A primeira partida ocorre neste domingo (5), às 15h, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.