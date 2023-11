Com gol nos minutos finais, as Gurias Gremistas garantiram uma vantagem para seguir em busca do bicampeonato gaúcho. No primeiro jogo das semifinais, diante do Brasil-Far, o time venceu, de virada, por 2 a 1, neste domingo (5). No Estádio das Castanheiras, as mandantes abriram o placar com a Isa. Ainda na etapa inicial, Dani Barão garantiu a igualdade no placar e, no segundo tempo, Raquel Fernandes consolidou o resultado.