Após a vitória histórica sobre o Grêmio, o Juventude almeja algo ainda maior no Gauchão Feminino de 2023. Mesmo com o tropeço no duelo de ida, o Alviverde sonha com uma vaga à final do Estadual. Para isso, no entanto, precisará vencer o Inter por no mínimo três gols de diferença (para levar a decisão aos pênaltis) neste domingo (12), às 11h, no Sesc Protásio Alves.