O Juventude saiu em desvantagem na semifinal do Gauchão Feminino. Na tarde deste domingo (5), no estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, o Alviverde perdeu por 4 a 1 para o Inter. O gol do Ju foi de Katy. As Coloradas balançaram as redes com Soll, duas vezes, Leticia Monteiro e Pati Llanos.