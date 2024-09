O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023 apontou para o pior desempenho das escolas particulares desde 2015 no Ensino Médio. Nesta edição, a etapa na rede privada gaúcha conquistou média 5,7, abaixo dos resultados de 2021, 2019 e 2017, o que deixou o RS com a nona melhor colocação do país.