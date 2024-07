Em Novo Hamburgo Notícia

Com empreendedorismo e inovação, Feevale Summit 2024 recebe inscrições

Evento gratuito ocorrerá nos dias 1º e 2 de outubro, após ser remarcado por conta do impacto da enchente no Rio Grande do Sul. Promovido pela universidade, o encontro busca apontar tendências e inspirar o público com palestras e oportunidades de networking

12/07/2024 - 05h00min