O Feevale Summit de 2024 será nos dias 1º e 2 de outubro. As novas datas foram anunciadas nesta sexta-feira (24) pela instituição de ensino, que, no momento, está direcionando os esforços para assegurar a segurança da comunidade local. O evento de empreendedorismo e inovação da Universidade Feevale, que seria nos dias 22 e 23 de maio, foi adiado devido ao impacto das enchentes e estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul.