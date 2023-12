A Universidade Feevale, no Vale dos Sinos, está investindo em um hub de saúde única no município de Campo Bom, o primeiro do Rio Grande do Sul. O centro tecnológico será dedicado à pesquisa e à aceleração de negócios focados em saúde humana e animal. O projeto foi anunciado nesta quarta-feira (13) em evento alusivo aos 19 anos do Feevale Techpark.