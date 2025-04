UFRGS substitui livro da lista de leituras obrigatórias do Vestibular 2026

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) alterou a lista de leituras obrigatórias do Concurso Vestibular 2026. O livro Luanda, Lisboa, Paraíso, de Djaimilia Pereira de Almeida,foi substituído por A Visão das Plantas, da mesma autora. O motivo apontado é a indisponibilidade da obra inicialmente selecionada no mercado editorial brasileiro.