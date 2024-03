Rio Grande viveu período de pujança econômica entre 2005 e 2016, com o polo naval, e em especial a fabricação de plataformas para extração de petróleo, alavancando a economia e o padrão de vida locais. A partir de 2016, no entanto, o setor entrou em crise e hoje a cidade no sul do Rio Grande do Sul busca alternativas para se desenvolver.