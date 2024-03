A Stihl Brasil inaugurou, nesta quarta-feira (6), a expansão do centro logístico da empresa, em São Leopoldo, no Vale do Sinos. O complexo da companhia do segmento de ferramentas motorizadas portáteis foi ampliado e modernizado com investimento de R$ 85 milhões. Além de reforçar a atuação no município e padronizar a armazenagem, a nova área também tem impacto logístico na região, segundo integrantes do negócio.