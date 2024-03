O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, disseram nesta quarta-feira (6) que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia ainda é possível, mas nenhum deles projetou uma data para a conclusão do acerto. Eles deram as declarações no Palácio do Planalto, em Brasília.