As 25 famílias mais ricas do mundo aumentaram suas fortunas em US$ 406,5 bilhões (cerca de R$ 2,471 trilhões) em 2024. Os dados são da lista World's Richest Families 2024 ("As famílias mais ricas do mundo de 2024", em tradução literal), divulgada pela Bloomberg, uma empresa estadunidense de finanças.

Apesar do crescimento, o montante foi significativamente menor que o de 2023. Na ocasião, as mesmas famílias acumularam US$ 1,5 trilhão a mais em relação ao ano anterior.

Dona de aproximadamente 46% do Walmart, a maior rede varejista do mundo, a família Walton ocupa o topo do ranking da Bloomberg, com um patrimônio de US$ 432,4 bilhões.

Segundo a Bloomberg, as famílias que mantêm controle sobre grandes ativos tendem a alcançar maior crescimento e estabilidade. É o caso de nomes como os Hermès, proprietários da marca de luxo homônima, e os Roche, que controlam a farmacêutica suíça.

As 10 famílias mais ricas do mundo em 2024

Walton (Walmart)

Fortuna: US$ 432,4 bilhões

US$ 432,4 bilhões País: Estados Unidos

Estados Unidos Gerações: três

O Walmart lidera o setor de varejo global, com uma receita de US$ 648,1 bilhões no último ano fiscal e mais de 10,6 mil lojas ao redor do mundo.

Al Nahyan

Fortuna: US$ 323,9 bilhões

US$ 323,9 bilhões País: Emirados Árabes Unidos

Emirados Árabes Unidos Gerações: três

A riqueza da família vem das reservas de petróleo em Abu Dhabi, onde membros ocupam papéis no governo e em empresas privadas.

Al Thani

Fortuna: US$ 172,9 bilhões

US$ 172,9 bilhões País: Catar

Catar Gerações: oito

Com influência política e econômica, a família domina negócios no país e se beneficia da exploração de gás offshore.

Hermès

Fortuna: US$ 170,6 bilhões

US$ 170,6 bilhões País: França

França Gerações: seis

A marca de luxo Hermès é conhecida especialmente por suas bolsas, como o modelo Birkin.

Koch (Koch Inc.)

Fortuna: US$ 148,5 bilhões

US$ 148,5 bilhões País: Estados Unidos

Estados Unidos Gerações: três

A Koch Industries atua em energia, manufatura e produtos químicos, com receita anual de cerca de US$ 125 bilhões.

Al Saud

Fortuna: US$ 140 bilhões

US$ 140 bilhões País: Arábia Saudita

Arábia Saudita Gerações: três

A riqueza da família real vem, em grande parte, das reservas de petróleo do país.

Mars (Mars Inc.)

Fortuna: US$ 133,8 bilhões

US$ 133,8 bilhões País: Estados Unidos

Estados Unidos Gerações: cinco

A empresa é conhecida pelos chocolates M&M’s e Snickers, além de produtos para animais de estimação.

Ambani (Reliance Industries)

Fortuna: US$ 99,6 bilhões

US$ 99,6 bilhões País: Índia

Índia Gerações: três

A Reliance Industries é um dos maiores conglomerados da Índia, com foco em petróleo e gás.

Wertheimer (Chanel)

Fortuna: US$ 88 bilhões

US$ 88 bilhões País: França

França Gerações: três

Proprietários da Chanel, os Wertheimer também têm vinhedos e cavalos de corrida.

Thomson (Thomson Reuters)

Fortuna: US$ 87,1 bilhões

US$ 87,1 bilhões País: Canadá

Canadá Gerações: três