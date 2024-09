Cresol auxilia produtores rurais gaúchos em momento de retomada

Apostando na economia gaúcha e no estreitamento de laços com o Rio Grande do Sul, a cooperativa de crédito Cresol realizou um evento, no próprio estande na Expointer, para divulgar as ações realizadas para o Estado durante a enchente de abril e maio, além da participação neste momento de retomada. Durante a conversa, nomeada de “Prosa Cooperativista”, os primeiros 45 dias do Plano Safra também foram avaliados pelo presidente da cooperativa, Cledir Magri.