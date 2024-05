"Cada vida tem muita história" é o bordão que a jornalista e empreendedora Gabriella Bordasch vem adotando desde que começou a se envolver na resposta aos desastres no Rio Grande do Sul. Em mais de 20 dias de trabalho arrecadando doações e colocando quem pode ajudar em contato com quem precisa de apoio, a voluntária de 38 anos percebeu que, de pouco em pouco, "pingadinho", dá para fazer muito.