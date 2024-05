Desde que o filho Benjamin foi diagnosticado com transtorno do espectro autista (TEA), há cerca de três anos, a jornalista Debora Saueressig escreve sobre sua jornada como mãe atípica e trabalha para aproximar cada vez mais essa comunidade. Junto com a nutricionista Roberta Vargas, criou o Instituto Colo de Mãe, em Porto Alegre, que oferece acolhimento social e emocional para pais e mães de crianças autistas desde o ano de 2022.