Desnorteada pela catástrofe que assola o Rio Grande do Sul, a desabrigada Shisle Laurindo, 34 anos, se perdeu um pouco no calendário. Moradora do bairro São Luís, em Canoas, um dos afetados pela enchente, ela calcula que começou a pensar em sair de casa alguns dias depois da visita do presidente Lula ao Estado, no início de maio. Sabia que a água barrenta chegaria até sua casa, no térreo.