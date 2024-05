As enchentes que têm devastado o Rio Grande do Sul e deixaram milhares de pessoas fora de casa afetam de forma ainda mais cruel as mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade. Ao longo da semana foram denunciados abusos sexuais dentro de abrigos e o governo do Estado confirmou, na quinta-feira (8), que realizou seis prisões por suspeita de estupro.