Autistas de até 12 anos contam com um abrigo organizado com atenção a suas particularidades em Porto Alegre. O espaço, improvisado em uma academia de crossfit, está localizado no bairro Passo D'Areia, na Zona Norte, e atende às necessidades de alimentação, ambientação e suporte médico e multidisciplinar das famílias das chamadas crianças atípicas (com desenvolvimento diferente), incluindo deficientes.