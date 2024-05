Desde os primeiros dias de maio, várias iniciativas solidárias têm surgido nos cursos de Moda de diferentes universidades do Rio Grande do Sul para ajudar as vítimas das enchentes. Com o apoio de professores, alunos, ex-alunos e voluntários da comunidade, ações de costura e produção de roupas e cobertores têm sido fundamentais para atender às necessidades emergenciais dos desabrigados. Pelo menos nove instituições gaúchas estão envolvidas em algum projeto que reúne interessados em contribuir.