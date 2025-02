Rainha Camilla não quer que Meghan Markle esteja no funeral do rei Charles III, afirma jornal

Em função do câncer em estágio avançado do rei Charles III , a família real está se preparando o funeral do monarca. Entretanto, segundo a imprensa portuguesa, nem todos os parentes estarão presentes na despedida. Conforme o portal Flash!, a esposa do rei, rainha Camilla , não quer que Meghan Markle seja convidada para a cerimônia.

A norte-americana é esposa do príncipe Harry, filho de Charles e enteado de Camilla. De acordo com a publicação, a rainha teria confidenciado a amigos próximos que enxerga Meghan como "persona non grata", e que ela não seria bem-vinda na cerimônia do sogro. Charles estaria de acordo com a esposa.