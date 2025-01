Meghan Markle retorna ao Instagram após sete anos e anuncia novo programa

Sete anos após deletar conta, Meghan Markle, 43, retornou ao Instagram. Ela havia deixado a rede social em janeiro de 2018, dois meses após anunciar noivado com o príncipe Harry. Nesta quinta-feira (2), a atriz e duquesa de Sussex publicou um vídeo divulgando o novo programa Com Amor, Meghan . A produção estreará na Netflix em 15 de janeiro e abordará temas como culinária e jardinagem.



A duquesa de Sussex voltou para o Instagram na quarta-feira (1º) com o usuário @meghan. A página, que já conta com mais de 850 mil seguidores, teve como primeira postagem um vídeo no qual ela corre sozinha em uma praia. No final da gravação, Meghan desenha na areia o número "2025".