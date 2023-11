O restaurante peruano Maido foi eleito o melhor restaurante da América Latina pelo Latin America’s 50 Best Restaurants 2023, realizado na noite da última terça-feira (28), no Rio de Janeiro. Esta foi a primeira vez que a cerimônia da prestigiada lista aconteceu no Brasil. O evento de anúncio ocorreu no hotel Belmond Copacabana Palace e reuniu as pessoas mais influentes do panorama gastronômico do país e da América Latina.