Gastronomia e solidariedade têm tudo a ver. Vimos isso quando restaurantes abriram suas portas para cozinhas solidárias durante a enchente que atingiu o Rio Grande do Sul em maio deste ano. Nessa que foi a maior tragédia climática da história do nosso Estado, muitos estabelecimentos do setor de alimentos e bebidas foram afetados ou perderam tudo.